Krõbeda pakase kiuste tuleb vähemasti apteegijärjekorras õues seista - nii Tallinna kui Tartu valveapteekides käib müük läbi akna.

Õhtulehe poole pöördus üks lugeja, kelle laps nädala sees haigestus. Kuna kell oli hiline, tõttas isa Tõnismäe apteeki. Kohapeal oli pikk järjekord ja ta pidi külma talveilma kiuste veerand tundi väljas seisma.Ta imestab, miks ometi ei lubata kundedel apteegis sees seista. Nädalavahetusel käisid Õhtulehe piltnikud nii Tõnismäe apteegi kui ka Tartu raekoja platsil asuva apteegi juures - nagu näha, järjekorrad ongi tavapärased.

Tallinna kahte valveapteeki haldab Südameapteek. Sealne kommunikatsioonijuht Mari Sumberg selgitab, et valveapteekides aknast teenindamine on viidud sisse eelkõige turvalisuse kaalutlusel. "Valveapteegis on öisel ajal tööl üks apteeker, kes reeglina on naisterahvas ning kelle vastutusel on klientide teenindamine ning apteegi vara hoidmine. Inimeste ruumi laskmine tooks kaasa turvariski," märgib ta.

"Vast hetkel kestvad külmad ööd mööduvad kiiresti ja õues järjekorras seismine muutub lihtsamaks. Tallinnas on kaks valveapteeki, lisaks Tõnismäe apteegile asub Südameapteegi valveapteek Lasnamäel Vikerlase 19, kuhu soovitame inimestel samuti võimalusel pöörduda. Tõnismäe apteek on inimeste seas levinum ja järjekorrad kipuvad just sinna pigem tekkima."