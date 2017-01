Kihnu Veeteed teatasid täna oma kodulehel, et Sõru-Triigi liinil on häired. Tehniliste probleemide ja raskete ilmastikuoludega seoses tühistati merel seisma jäänud parvlaeva Subsea Seven kella 9.30 väljumine Triigist.

Parvlaev Subsea Seven väljus täna hommikul kell 8.15 Hiiumaalt Sõru sadamast ja asus teele Triigi poole. Reis pidi kestma üle tunni aja, kuid umbes poolel teel jäi mootor seisma ja kuna probleemi lahendamine võttis aega, venis reis pea kolmetunniseks. Laev sildus Saaremaal Triigi sadamas enne kella 12.

Sama laev jäi merele mitmeks tunniks triivima ka reedel.

Refereeritud artikli täistekst Delfis.