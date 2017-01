Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet juhtis Euroopa Komisjonile saadetud arupärimises tähelepanu, et Venemaa hoiab siiani enda käes Eesti Vabariigi presidendi ametiraha, mis võeti Nõukogude vägede poolt kaasa 1941. aastal ning mida on alates aastast 1963 hoitud Moskva Relvapalati muuseumis.

Euroopa Komisjon tõdes, et ei saa otseselt kaasa aidata Eesti presidendi ametiraha tagasisaamisele Venemaalt.

Navracsics selgitas, et kuigi on olemas ELi õigusaktid, mis käsitlevad kultuuriväärtusi, sh direktiiv 2014/60/EL liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise kohta, kohaldatakse seda ainult kultuuriväärtuste suhtes, mis on liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult välja viidud pärast 1. jaanuari 1993.