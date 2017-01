10. jaanuaril hakatakse Norras taas vaagima Anders Behring Breiviku inimõiguste võimalikku rikkumist Skieni vanglas. Läinud aasta aprillis otsustas Oslo ringkonnakohus, et massimõrvarit üksikkongis hoides on rikutud Euroopa inimõiguste konventsiooni kolmandat artiklit, mis keelab ebainimliku või alandava karistusviisi.

Nüüd asub kohtusüsteem tänu apellatsioonikaebusele Breiviku olukorda uuesti arutama, vahendab The Local. Julgeoleku kaalutlustel peetakse istung Skieni vanglas.

Advokaat Thomas Horn, kes kirjutas oma doktoritöö üksikvangistusest, ütles väljaandele NBT, et inimõiguste rikkumist on ranges vanglarežiimis raske määratleda. Horni sõnul on Oslo ringkonnakohtu tehtud otsus tekitanud aga olulisi küsimusi.

Anders Behring Breivik kannab 21 aasta pikkust vanglakaristust, mida saab vastavalt Norra seadustele üha pikendada. Breivik tappis 2011. aasta 22. juulil Oslo valitsushoone juures 8 inimest, seejärel Utøya saarel 69 inimest.