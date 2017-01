Tänasel Reformierakonna üldkogul erakonna esimehe kohast ilma jäänud Kristen Michal soovib Hanno Pevkurile edu ja võtab eesmärgiks saada endale Tallinna linnapea koht.

Kui Hanno Pevkur kogus erakonna esimehe valimistel 1080 häält, siis Kristen Michalit toetas 635 erakondlast. Michali arvates oli see tulemus igati väärikas. "Ma tunnistan, et vahepeal, kui ma vaatasin, kuidas see kampaania liikus, eeldasin võibolla natuke kehvemat tulemust," kommenteeris Michal, et jäi toetushäälte arvuga rahule.

Tänasega tõmbas ta enda sõnul valimistele joone alla. "See tähendab seda, et mina soovin uuele juhile, uuele valitud juhatusele kindlasti edu,“ ütles Michal ja lisas, et uuele esimehele ja juhatusele on ootused kõrged, sest eesmärgiks on saada käesoleva aasta sügisel toimuvatel kohalike omavalitsuste valimistel tugev tulemus.