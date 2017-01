Täna õhtul valiti Reformierakonna üldkogul erakonna uueks esimeheks Hanno Pevkur, kes kogus 1048 häält. Uus esimees lubab viia erakonna valimistel võidule ja tuua muutusi erakonna igapäevasesse ellu.

Hanno Pevkur kinnitas pärast tulemuste selgumist, et on valmis võitlema nii liberaalsete väärtuste eest kui ka vastaskandidaatide ja oponentitega. "Kui me vaatame tegelikult seda mandaati, mis ma siin täna erakonnaliikmetelt sain, siis erakonna liikmetel on usku, et minuga me suudame valimised võita."

Pevkur lisas, et teeb omalt poolt kõik, et võidetaks nii 2017. aasta sügisel toimuvad kohalike omavalitsuste valimised kui ka 2019. aasta riigikogu valimised.