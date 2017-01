Peaminister Jüri Ratas (KE) õnnitles Reformierakonna uut esimeest Hanno Pevkurit ning kogu uut juhtkonda.

"Reformierakond on pikaaegse valitsuserakonnana kahtlemata Eesti arengut väga tugevalt mõjutanud. Kinnitan, et Reformierakonna ja teiste opositsioonierakondade mõtted ning ettepanekud on jätkuvalt oodatud," kirjutas peaminister Facebookis.

"Toetan sisulist ja vastastikku austavat koostööd kõigi poliitikute vahel. Seejuures tuleb meil oma töös alati lähtuda Eesti inimeste huvidest ning viia üheskoos meie riiki edasi," lisas Ratas.