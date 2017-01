Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski (SDE) õnnitles Hanno Pevkurit Reformierakonna esimeheks saamise puhul, kuid ei jätnud ka kriitikanooli lennutamata.

"Sotsiaaldemokraatide nimel õnnitlen Hanno Pevkurit esimeheks saamise puhul! Parlamendierakonna esimehe valimine ei ole erakonna siseasi, kuna valikust sõltub Eesti ühiskonna arengusuund," kirjutas Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Jevgeni Ossinovski Facebookis.

Ta lisas, et majanduspoliitikas ja võrdsete võimaluste tagamise küsimuses jäävad Sotsiaaldemokraatlik erakond ja Reformierakond ka edaspidi ilmavaateliselt eri seisukohtadele. "Küll loodan, et ühiskondlike väärtuste teljel lõpetab Hanno oma erakonna viimaste aastate järkjärgulise ekrestumise ning me saame koos seista #avatudEesti eest."

Laupäeval kogunes Eesti Näituste Messikeskuses Reformierakonna suurkogu, et valida parteile uus juht ja juhtkond. Erakonna uueks esimeheks valiti 1048 häälega Hanno Pevkur.