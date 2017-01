Taavi Rõivas astub täna õhtul kõrvale Reformierakonna juhtimisest. See, kas ta annab valitsuskepi edasi Hanno Pevkurile või Kristen Michalile, selgub mõne tunni jooksul. Rõivas rõhutas oma viimases kõnes erakonna juhina, et tema otsus juhtpositsioonist loobuda on isiklik valik.

29. detsembril pisipoja isaks saanud Rõivas tunnistas, et tahab rohkem aega oma perele pühendada. "Otsus Reformierakonna esimehe vastutusrikas roll üle anda, oli minu sügavalt isiklik valik. See on valik laadida akusid ja pühendada aega oma perele. Aga see on ka valik olla erakonnale ja täna valitavale uuele esimehele ning juhatusele igakülgselt toeks," rääkis Taavi Rõivas laupäeval Tallinnas Reformierakonna Üldkogule kogunenud erakonnakaaslastele.

Rõivase sõnul on ütlemata selge, et erakonna juhi töö ei saa olema kergete killast - lisaks tulemuslikule tööle opositsioonis tuleb erakond viia valimisvõiduni nii sügisel toimuvatel kohalikel valimistel kui 2019. aasta parlamendivalimistel. "Meie senine edu on seadnud latiks valimisvõidu ning iga muu tulemus on pettumus nii meile endile, kui meie toetajatele."