Esimesena kõnepulti astunud Taavi Rõivas märkis, et Reformierakonna juhi kohast loobumine on isiklik valik. 29. detsembril pisipoja isaks saanud Rõivas rõhutas, et tahab rohkem aega oma perele pühendada. "See on valik laadida akusid, pühenduda oma perele, aga ka valik olla erakonnale, täna valitavale esimehele ja juhatusele igakülgselt toeks."