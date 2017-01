Maarit Stepanov

Nii kaua, kui suurkogul erakondlaste hääli kokku loeti, esines poliitikutele ansambel Gram of Fun. Ansambli liige Hedvig-Hanna Raud rääkis Õhtulehele, et neid telliti Reformierakonna suurkogule musitseerima üheks tunniks. "Jala pani natuke värisema küll, kui kuulsin, et saalis saab olema ligi 900 inimest. Siiski erilist hirmu see mõte, et esinema peab prominentide ees, ei tekitanud," ütles noor lauljatar.

Esitlemisele tulnud lood valisid nad välja ise ning seda tehes ei mõelnud bänd kordagi, et mõnda lugu pole ehk poliitikutele sobilik mängida. "Vaatasime lihtsalt, et kava oleks vaheldusrikas," ütles Hedvig-Hanna.