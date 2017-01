Kaks päeva pärast teadet Facebookis kontol God (’jumal’), et USA paigutaks osa oma kaitse-eelarve summadest tervishoidu ja haridusse, langes ta Facebooki viha alla ning sai peale 30päevase suhtluskeelu.

Teade, mis palus "ameeriklastel lõpetada militariseerimine nii neetult hiiglaslikuks ning anda inimestele meditsiini", postitati Facebooki kontole God, millel on üle kolme miljoni fänni. Leht paistab silma elavate, naljakate ja edumeelsete kirjutistega, kirjutab good.is.

Samas on see lehekülg esile kutsunud ka mõnede kommentaatorite pahameele, kes tunnevad, et Jumal ei väljenda piisavat austust nende usu vastu.

Facebooki otsus eemaldada soovitus saabus konto omanikule üllatusena.

Konto omanik annab teada paradoksist, et "ta on jumal, aga ta on ateist".