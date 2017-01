Reformierakonna staažikas liige Jürgen Ligi leiab, et sisevalimised on läinud piinlikuks ning heidab ette erakonnaliikmete avalikke sõnavõtte siseasjade kohta. Samuti on Ligil etteheiteid erakonna esimehe kandidaat Hanno Pevkurile.

"Reformierakonna sisevalimised on läinud nii piinlikuks, et minu sõnum tänasele kongressile on ainult "Sõbrad, kui tahame olla kutsutud ajama suurt avalikku asja, ei saa meie suured avalikud sõnavõtud olla väikesed ja siseasjade kohta!" Punkt," kirjutas Reformierakonna staažikas liige Jürgen Ligi Facebookis.

"Ma ei tunne enam sõber Hannot (Hanno Pevkur - toim) ära, ta teeb kõik vastupidi ja lisaks kurdab, et tema asemel otsustab nõiduslik tagatuba. Me oleme olnud koos eestoas, mõlemad ministrid ja aseesimehed, aga mina olen saanud nii arvamust avaldada kui otsustada alati. Kuulatud saamiseks tuleb lihtsalt rääkida ja ammu enne seda tunda huvi. Eriti suurte avalike asjade vastu, sest kutsutud ja seatud saavad poliitikud nende, mitte sisevalimiste tarvis."

Reformierakond valib täna suurkogul omale uut esimeest. Kandidaadid on Hanno Pevkur ja Kristen Michal.