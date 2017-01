Siseminister: kindlasti on pärast piiriala valmissaamist meil kõigil rahulikum magada.

"Olen eesti mees ja mõistagi on ka minu südames koht kodumaa-armastusele, aga kalli raha eest ostetud maad ei saanud ka ilma ära anda," ütleb üks Venemaa-Eesti kontrolljoone ääres elav maaomanik, kes viimaste seas seisis piiriala lõpliku puhastamise vahel.

Möödunud aasta lõpul teatas Riigimetsa Majandamise Keskus pidulikult, et 20. detsembril saab Eesti-Vene piiriala metsast ja võsast puhastatud. Laias laastus see nii ka on, kuid paari metsasiilu mahavõtuks maaomanike luba veel pole.

Tuhat lisaeurot