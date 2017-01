Täna valib Reformierakond üldkogul omale uue juhi. On see nii-nimetatud tagatoamees Kristen Michal või hoopis pehme juhtimisstiili poolest tuntud Hanno Pevkur? Avame kaarte, kellega on õigupoolest tegu ja kuidas nad poliitikas tippu jõudsid.

Hanno Pevkur näitab viimaks hambaid Laiem avalikkus kuulis Hanno Pevkurist esimest korda 2003. aastal, kui temast sai Nõmme linnaosa vanem. Paar aastat hiljem oli ta Tallinnas toimunud võimuvõitluse pärast nädalakese isegi abilinnapea.

2007. aastast läks ta riigikokku ja kaks aastat hiljem sai temast sotsiaalminister. 32aastasena oli ta toona valitsuse noorim minister. Juba toona kirjeldati teda ka meedias kui pigem vaikset, ent toimekat poliitikut. Pevkur pihtis Postimehe veergudel: "Mõnes asjas olen kindlasti introvert.

Kui lähen võõrasse seltskonda, siis vaatan, kes kuidas on ja käitub, ja teen otsuse, millise rolli võtan, avatuma või vaoshoituma." Praeguses kampaanias on ta aga rusikad lauale löönud. Eesti Päevalehele antud usutluses nentis ta, et Reformierakond peab tunnistama, et on teinud vigu.