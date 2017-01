Aasta tagasi eluohtlikus seisus haiglasse viidud eakas mees käis koos Õhtulehega arste tänamas.

HARUKORDNE TÄNU: Patsient Rein (vasakul) seisab Põhja-Eesti regionaalhaigla intensiivraviosakonnas sama voodi kõrval, kus ta täpselt aasta tagasi teadvuseta ja eluohtlikus seisus lamas. Praegu on ta seal tagasi selleks, et sealseid töötajaid ja eriti intensiivravikeskuse juhatajat «kasuema» Ülo Kivistikku südamest tänada ja nendega oma teist sünnipäeva tähistada. (Martin Ahven)

"Suure tähega tänu arstidele, et nad minu elu eest võitlesid ja mulle hinge sisse puhusid!" ütleb eakas mees, kes täpselt aasta tagasi viidi eluohtlikus seisus Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) intensiivraviosakonda.

Nüüd on ta seal tagasi. Aga mitte enam palatis hingamisaparaadi küljes, vaid omal jalal, värske kringel näpus, et teda elule aidanud arste ja õdesid südamest tänada.

Läänemaal elav Rein (70) seisab intensiivraviosakonna palati uksel ja silmitseb vaikides haigevoodit ja kogu keerulist aparatuuri, mis on selle ümber. "Ma ei näinudki tookord, et neid nii palju on!" imestab eakas mees.