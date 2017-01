Eile, kolmekuningapäeva hommikul sündis dirigent Veronika Portsmuthi ja tema elukaaslase Ants Lusti perre teine ühine laps, pisipoeg.

"Imearmas poisike kaalus 3571 grammi ja oli 51 sentimeetrit pikk," kinnitab Veronika Antsu vahendusel Õhtulehele rõõmusõnumit. Uue ilmakodaniku võimalikke nimesid vanemad alles vaevad.

"Valikuprotsess on mitmekihiline. Variante on palju. Eks me ürita nime lapse silmadest välja lugeda. Kipume kalduma kahe [eesnime] kasuks, et nimedest üleküllastunud maailmas omanäolisust hoida."