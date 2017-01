Homme täitub 75 eluaastat kosmoloog Stephen Hawkingil. Kui 21aastasel Stephen Hawkingil diagnoositi lootusetu lihashaigus, anti talle elulootust vaid kaheks ja pooleks aastaks. Kuidas on võimalik, et maailmakuulus kosmoloog on elanud ränkraske saatuse kiuste kauem kui ükski teine sama diagnoosiga inimene?

17aastane Stephen Hawking läks küll õppima kosmoloogiat, kuid ta polnud mingi nohik – teda köitsid pigem tants ja sõudmine. Tervis hakkas noorukile muret tegema Oxfordis viimasel kursusel. Ta komistas ja kukkus aeg-ajalt seletamatult. Vahel muutus keel kõneldes pehmeks. Isa viis poja arsti juurde.

42 AASTAT TAGASI: Stephen King 1975. aastal. ng (Vida Press)

Elulootust vaid paari aasta jagu

Pärast põhjalikke uuringuid selgus masendav tõsiasi: Hawkingite neljast lapsest vanim põeb ravimatut lihashaigust amüotroofilist lateraalskleroosi (ALS) ehk Lou Gehrigi tõbe, mille tagajärjel kaotab inimene kontrolli oma keha üle. Arstid andsid talle elulootust vaid kahe ja poole aasta jagu.