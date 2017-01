Täna õhtul tõi Kanal 2 taas ekraanile menusaate "Tantsud tähtedega" viimase hooaja, kus keerutasid tantsupõrandal jalga näiteks Kati Toots, Stig Rästa ja Ott Väli.

Õhtuleht toob teieni megagalerii kõigist staaridest ja nende treeneritest, kes viie hooaja jooksul saates "Tantsud tähtedega" osalenud on.

Möödunud aasta lõpus tegi Õhtuleht ka tagasivaate viiele hooajale ja meenutas lugusid, mis viie hooaja jooksul juhtunud – millised tantsupartnerid on tänaseks koos lapsevanemateks saanud, kes lihtsalt paari läinud, millised on olnud suurimad skandaalid aastate jooksul ja mida põnevat viie aasta jooksul ette on tulnud.

Saate võitjad on olnud: Mikk Saar ja Olga Kosmina esimesel hooajal, Koit Toome ja Kerttu Tänav teisel, Argo Ader ja Helena Liiv kolmandal, Liina Vahter ja Mairold Millert neljandal ning Jan Uuspõld ja Aleksandra Žeregelja viiendal hooajal.

Esimese hooaja võitjad Mikk Saar ja Olga Kosmina, aastal 2006 (KALEV LILLEORG)

Koit Toome ja Kerttu Tänav, teise hooaja võitjad aastal 2007 (KAAREL TIGAS )

Argo Ader ja Helena Liiv, kolmanda hooaja võitjad aastal 2008 (Marianne Loorents)

Liina Vahter (nüüd Raud) ja Mairold Millert, neljanda hooaja võitjad aastal 2010 (Mati Hiis)

Jan Uuspõld ja Aleksandra Žeregelja, viienda hooaja võitjad aastal 2011 (Tairo Lutter)

Vaata galeriist, kes viie hooaja jooksul saates "Tantsud tähtedega" põrandale on astunud!