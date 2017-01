Maailma kõige vanem mõõkvaal on surnud. Briti Columbia rannikul mõõkvaalu uurivatele teadastele oli ta J2, kuid paljud kutsusid teda hellitlevaks Grannyks ehk vanaemaks. Granny sündis umbes 1911. aastal. Viimase poja sai ta ilmselt 1950. aastate algul.

Mõõkvaalad on inimese kõrval üks väheseid loomaliike, kel esineb menopaus. Granny ja tema karjakaaslaste jälgimine on bioloogidele näidanud, kui olulised on vanemad emasvaalad.

Just nemad juhivad toiduotsinguid ja hoolitsevad nooremate emaste poegade eest.