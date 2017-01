Arvukad naljad ämmadest käivad ämmade ja väimeeste pihta, ent peamiselt on ämmaprobleemid naiste pärusmaa, kinnitab perenõustaja Helle Niit.

Kas elu ämmaga on lõbus? (Vida Press)

Vahel lähevad kaks mehe elus tähtsat rolli mängivat naist lausa niivõrd karvupidi kokku, et mehel on raske pooli valida. Õhtulehega jagasid oma kogemusi naised, kes on olnud kimpus kõike kontrolliva meheemaga.

Ämm tahtis posijalt minia vastu abi otsida

Ene, kel on seljataga 20aastane abielu, räägib, et tema suhted ämmaga pole kunagi olnud roosilised. Tõsi küll, kümne viimase aasta jooksul on läbisaamine olnud rahumeelsem, ent ämma vastumeelset hoiakut on tunda siiani.