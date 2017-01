Laeval on ka Saaremaa Piimatööstuse Hiiumaa piimaauto, mis viib Hiiumaalt piima kolm korda nädalas Saaremaale piimatööstusesse. Piimaauto juht Vahur ütles, et istub ise töötava mootoriga auto kabiinis soojas ja on pakkunud ka laeval olevatele laste vanematele, et tema juurde võivad väiksemad sooja tulla. "Aga need nooremad jooksevad siin ringi, neil pole häda midagi," raporteeris ta. "Paistab, et neil on niigi soe küll."

Laeva 26-st reisijast oli koolieelikuid vaid 2–3, suuremaid lapsi, kel koolitee jalge all, oli aga 5–6. Vahuri sõnul istusid need, kes tulid laeva autoga, lahtisel tekil oma soojades autodes. "Enamik nii noortest kui vanadest on, nagu tänapäeval kombeks, ninapidi oma arvutites ja telefonides," kirjeldas Vahur.

Kella 14 paiku jõudis Subsea Seveni juurde appi kutsutud kalalaev Amazon, mis paikneb muidu Saaremaal Veere sadamas. Amazoni omanik Mihkel Undrest ütles, et sai appikutse Roomassaare sadama kaudu, kust praamifirma oli abi küsinud. Kuna aga pukseril Panda on sealt Sõrule liiga kauge tulla, küsisid Roomassaare mehed, kas appi saab minna Amazon. "Mis siin muud, kui visati ots peale ja sikutati ära," lausus Undrest. "Hea meretava järgi läheme ikka appi, kelkida pole siin millegagi. Ühel päeval vajavad nemad abi, teisel päeval meie."

Piimaautiojuhi Vahuri sõnul kulges teekond puksiirköie otsas kenasti. "Vaikselt liigume. Amazon veab meid praegu järgi ja loodame varsti Sõru sadamasse jõuda," rääkis Vahur kella 15 paiku. "Ega siin mingit imet ei ole. Kümme aastat olen piima vedanud, on seda merd ja jääd nähtud küll.." Ometi oli see ka temale esimene kord päris merehätta jääda. "Seisma pole laev kunagi varem küll jäänud," nentis ta.

Vahur ütles, et laeva puhvetis oli söök-jook firma poolt. "Pudelijoogid, küpsised ja saiakesed, sai kõhu täis küll," kiitis mees, et reisijate eest hoolitsetakse hästi. "Ilm on ilus, vaade on ilus, meri on jääs,"

Piimaauto pidi oma lastiga igal juhul eile Saaremaale jõudma ja nii tuli juhil Sõrule jõudes sõita veel läbi Hiiumaa Heltermaale, sealt praamiga mandrile, edasi Virtsu ja järgmise praamiga üle Saaremaale. Nii läks mehe tööpäev kordades tavalisest pikemaks.

Kella 16.30 paiku jõudis Amazon oma kandamiga aeglaselt läbi jää tulles viimaks Sõrule, kiirus oli 3 sõlme (5–6 km/h), sest omad piirid seadis pukseeritava laeva mass, otste tõmbejõud ja meres sõitu takistav jää. Korra pukseerimise alguses katkes ka üks ots.

Laeva operaatorfirma Kihnu Veeteed juhatuse liikme Andres Laasma sõnul oli tegemist elektririkkega, mis röövis kogu laevast voolu ja takistas peamasina käivitamist.

"Elektrisüsteemi rike on laeva peakilbis," täpsustas Laasma. "See on kahjuks asi, mida dubleerida ei saa." Laasma sõnul võis rike alguse saada vee pihkumisest ühe surveklapi vahelt suuremat sorti automaatlülitile. Mis aga täpselt avarii põhjustas, selgub vea parandamisel lähipäevadel.

Laasma sõnbul loodab firma laeva korda saada juba homseks, kui alus peab taas liinile minema. "Ega eraudselt lubada ei saa, aga teeme endast parima, et kõik korda saada," lubas ta.