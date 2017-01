Täna on kolmekuningapäev, mida tähistatakse paljudes riikides üle kogu maailma. Sel puhul tehakse festivale, rongkäike või korraldatakse muid traditsioonilisi üritusi. Näiteks Prahas tegid kroonidega mehed täna talisuplust, Peruus aga riietasid politseinikud end kuningateks.

Algselt on 6. jaanuaril tähistatud Kristuse sünnipäeva. Legendi kohaselt leidsid kolm Idamaa tarka Kristuse taevas süttinud tähe järgi. Ent aja jooksul on Kristuse sünnipäeva nihutatud varasemaks ning 6. jaanuaril hakati tähistama hoopis kolmekuningapäeva Idamaa tarkade auks.

Et aga riikides on aja jooksul välja kujunenud oma tähistamistavad, on ka kolmekuningapäeva tähtsus paiguti erinev. Eestis tähistatakse kolmekuningapäevaga jõuluaja lõppu ning sel päeval viiakse toast välja kuusepuud.

