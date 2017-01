Moetrendidega on ikka nii, et alguses tunduvad need täiesti jaburad, aga ühel hetkel hiilivad märkamatult meie riidekappi. Seega, teid on hoiatatud...

Uus aasta toob uued tuuled moeareenilegi. Tõsi, uus moeaasta ei alga jaanuarikuus, vaid tegelikult mõni kuu hiljem, kui poodidesse jõuavad täies hiilguses uued kevadkollektsioonid. Samas võib aga juba praegu ennustada, millised trendid murravad südameid ja millised uued hitt-tooted teevad krediitkaartidele liiga.

Seega, olge valmis – need asjad saavad märkamatult teie kinnisideeks.

Suured pandlad