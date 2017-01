3 fotot

GONDLIVAADE KRASNAJA POLJANALE: Säärane on Venemaa populaarsesse suusakuurorti saabuja mulje gondli aknast. Läikima löödud vaatepilti ilmestavad punaka kummikattega teed, mis Pai sõnul kõndija jalge all vetruvad. «Isegi jalutuskäik on ses paigas puhkajaile võimalikullt mugavaks tehtud!» (Meelis Pai)