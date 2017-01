Trump ei ole uue saatejuhiga rahul. Tema hinnangul oli saate esimese osa vaatajate numbrid tema juhtimisega võrreldes liiga väikesed. Oma Twitteri kontol teatas ta: "Vau. Reitingud on väljas ja Arnold Schwarzenegger on omadega "sohu vajunud" (või hävitatud), võrreldes sellise reitingumasinaga nagu seda on DJT [Donald J. Trump]."

Ta lisas: "Nii palju siis sellest... et ta on filmistaar – ja see on võrdlus 1. Ja 14. hooaja vahel. Nüüd võrrelge teda ja minu 1. hooaega. Aga keda see üldse huvitab, tema ju toetas [John] Kasichit ja Hillaryt." Schwarzenegger on küll vabariiklane, aga ei toetanud Trumpi presidendikandidatuuri ja ütles valimiste eel lausa välja, et esimest korda pärast kodanikustaatuse saamist ei kavatse ta vabariiklaste kandidaadi poolt hääletada. Ilmselt oli Trumpil raske leppida sellega, et tema enda mantlipärija on keegi, kes nii otseselt tema vastane on ja kahjurõõm Arnie vähesest populaarsusest seda suurem.

Arnold ei ole suu peale kukkunud

Schwarzenegger postitas Trumpi tviidi ka oma seinale, kommentaariga "Ei ole midagi tähtsamat kui inimeste töö". Arvatakse, et filmitäht tegi sarkastilise märkuse Trumpi pihta mõttega, et ehk on tulevasel presidendil, kelle töögraafik peaks väga täis olema, oma ajaga parematki teha kui telekat vaadata. Teises tviidis ütles Schwarzenegger: "Soovin sulle edu ja ma loodan, et töötad KÕIGI Ameerika inimeste heaks sama agressiivselt kui oma reitingute heaks."