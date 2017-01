Helme sõnul ei ole programmide elluviijad suutnud valimisealisi inimesi sallivuspropagandaga veenda ja seetõttu on suundutud koolidesse väljakujunemata maailmapildiga inimesi kasvatama. "Kõik see on vasakpoolne ideoloogia, mida meile sokutatakse," on Helme veendunud.

"Eesti põhiseaduses on selgelt kirjas, et Eesti riigi ülesanne on Eesti keele, kultuuri ja rahvuse säilitamine. Ehk siis tegelik kasvatustöö, mis meil koolides olema peaks ja mida kõik vanemad peaksid nõudma ja mis peaks olema haridusministeeriumi põhiline eesmärk, on rahvuslik kasvatustöö," ütles Helme TV3 otse-eetris.

Haridusministeerium soovitab õpilaste sallivuse suurendamiseks pagulaste, seksuaal- ja rahvusvähemuste suhtes mängida koolides rollimänge. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Martin Helme sõnul on see aga noortega manipuleerimine ja nende pööramine koduste väärtuste vastu.

"Hariduses on rollimängud väga hea vahend," tunnistab ta, ent ettekirjutatud soovituste kujul mänge peab manipulatsiooniks, sest täidetud ei ole kõik rollid ühiskonnas. "Kes mängib seda rolli nendest kodanikest, kes on vastu massimigratsioonile, sest neile ei meeldi Kölni laadsed massiahistamised, Berliini või Nizza taolised veoautodega inimeste rammimised?" küsib Helme.

Haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Irene Käosaar usub, et rollimänge on ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse tundides tehtud juba enne hiljutisi soovitusi, küsimus on ainult teemas.

Käosaar rõhutab, et säärane sallivuse kasvatamine läbi rollimängude on kõigest soovituslik metoodika kriitiliste teemade arutelul. "Et õpilane ise tunnetaks mingeid olukordi ja seda arutletakse. Üksinda CNNi vaadates sul ei ole kellegagi arutada, aga väga oluline on just see, et inimesed saaksid oma arvamusi esitada," sõnas Käosaar.

Kuristiku gümnaasium sotsiaalpedagoogi Mailis Ostra sõnul on sallivuse teemaga nende koolis tegeletud juba varem. "Näiteks YFU on käinud meil simulatsioonimänge tegemas või Up With People käis hiljuti, samamoodi Eesti Noorteühenduste Liit. Noorelt noorele on need teemad palju paremini käsitletavad," ütles Ostra.

