Noorpaar tunneb end halvasti, haiguse sümptomid on ühesugused. Et raha kokku hoida, otsustatakse, et arsti juurde läheb ainult naine. Mees võtab ta kodus uudishimulikult vastu:

"Noh, mis meil siis viga on?"

"Pean sind rõõmustama, me oleme rasestunud!"