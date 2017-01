Kindlasti tuleb silmas pidada sedagi, et paljude ettekuulutajate ennustused võivad tegelikult olla võltsitud. Esijoones puudutab see aastakümneid või -sadu tagasi surnud astrolooge.

Vlad Ross: Putin kihutatakse minema

Venekeelse ajakirjanduse ühe lemmikastroloogi, Ukraina vipi-astroloogiks nimetatava odessalase Vlad Rossi eripära on see, et ta ennustab vana india-aaria traditsioonide alusel.

Rossi arvates naaseb Donbass tänavu Ukraina koosseisu ja tekib võimalus taastada rahu kogu riigis. Kui sel sügisel valitakse Ukrainas uus parlament ja muudetakse kardinaalselt põhiseadust, siis algabki riigi õitseng.

Tema hinnangul saab Ukraina järgmiseks presidendiks naine, see võib olla kas või Julia Tõmošenko. Ross ei välista, et järgmiseks peaministriks võib saada Mihheil Saakašvili.

Vlad Ross (Vida Press)

Ukrainlaste heaolu järsk tõus saabub 2021. aastal, kui toimub midagi samalaadset Hiina või Singapuri majandusimega. Ukraina möödub siis elatustaseme, palkade ja kõigi muude näitajate osas Poolast, Ungarist, Tšehhist, Rumeeniast.

Kuid Krimmis algab sõda kristlaste ja moslemite vahel. Ross on kindel, et Krimmist ei saa kunagi enam Ukraina territooriumi ja seda ründab mõni islamiriik, kõige tõenäolisemalt Türgi. Ukraina aga selles sõjategevuses ei osale.

Venemaal leiab aset võimuvahetus: Vladimir Putin lahkub presidenditoolilt poliitilise riigipöörde tulemusel. Need dramaatilised sündmused toovad kaasa suuri probleeme nii majanduses kui ka rahanduses. Ross soovitab venelastel juba praegu vabaneda rubladest, vahetades need muu valuuta või väärismetalli vastu.

Rossi sõnul teeb Putin kõik endast oleneva, et võimule edasi jääda. Selleks toob ta ka presidendivalimised tänavusse sügisesse, kuid see lõpeb talle krahhiga. Valimiste järel lahkub Putin Kremlist.

Rossi meelest on selles nähtav ajalooline tendents: "Kõik peasekretärid on lahkunud kaameliaastal." Ross peab silmas zoroastriitide (zoroastristide) horoskoopi, kus kaameliaasta on olnud 1921, 1953, 1985, 2017.

Niipea, kui Putin on võimult läinud, muutuvad mässulised Donetsk ja Lugansk alandlikuks ja nõustuvad Ukrainaga taasliituma ka kõige karmimatel tingimustel.

Varem on Ross rääkinud Venemaa suurest lõhkiminekust. Tema kinnitusel laguneb Venemaa aastatel 2035–2040 umbes kaheksaks osaks, kusjuures poliitiline keskus liigub Siberisse ja kõige tõenäolisemalt saab uueks pealinnaks Novosibirsk. Sellega pidavat kaasnema ka ideoloogia muutus.

Veel väidab Ross, et presidendivalimiste võiduga kirjutas Donald Trump alla iseenda surmaotsusele. Tõenäoliselt ta tapetakse ja peatselt USA kui riik laguneb.

Tähed pidavat Trumpile ennustama häbiväärset ja kuulsusetut lõppu. Ettekuulutused Hillary Clintoni võidu osas osutusid ekslikuks aga seetõttu, et tema biograafid edastasid ekspertidele naise vale sünniaja, mistõttu algselt head prognoosid moondusid hiljem kaotuseks.

Cayce: tekib senitundmatu inimrass

Cayce (Vida Press)

USA meedium, müstik, ravitseja, selgeltnägija Edgar Cayce (1877–1945) ehk 20. sajandi Nostradamuse ennustused pole seotud kindlate aastatega, seetõttu võivad teoks saada 2017. aastal või hiljem. Kõige rohkem valmistas talle muret kliima. Cacey väitis, et uue aastatuhande algul jäävad Põhja-Euroopa, Ameerika ja Jaapan vee alla.

Maa pealt kaovad New York ja San Francisco, aga samuti suur tükk Gröönimaad. Ka pole ta unustanud märkida, et 2017. aastal jätkub globaalne soojenemine. Cacey väitel pidavat uue aastatuhande alguses ilmuma senitundmatu, eriti sitke, parandatud DNAga inimrass. Meedium on kindel, et uuel rassil on mingi eriline missioon, kuid milles see täpselt seisneb, pole teada.

Mida arvavad tulevikust teadlased?

USA klimatoloog James Edward Hansen (1941) teatab, et käesoleval aastal tabavad inimesi pöördumatud loodusprotsessid, millel on purustav toime. Väga suur osa Maast jääb vee alla, sest temperatuur tõuseb ja jää sulab.

Teadlase sõnul rikuvad inimesed ise planeedi energiatasakaalu. Kui inimesed ei tegutse targalt ega reageeri Maa energiatasakaalu häirele, siis on tulekul suured õnnetused ja katastroofid, mille tulemusel hakkavad kaduma terved looma- ja taimeperekonnad, mis omakorda lähendab maailmalõppu.

NASA teadlased on välja selgitanud maailmalõpu täpse aja, kusjuures inimkonnal ei õnnestu katastroofi ära hoida. Teadlased lõid arvutimudeli, mis lubab väita, et juba 60 aasta pärast võib suurem osa Maa pinnast jääda vee alla. Esijoones tabab see löök Prantsusmaad, Suurbritanniat ja Jaapanit.

Teadlaste väitel toimub uus ülemaailmne uputus kliimamuutuste tõttu, sest soojenemist fikseeritakse kõikjal. Mereveetase tõuseb eeskätt liustike sulamise tõttu. Inimesed ei saa liustike sulamist peatada, kuid nad võivad uputust edasi lükata, kui vähendavad süsihappegaasi eraldumist atmosfääri.

USA teadlased on varem esitanud kolm võimalikku maailmalõputeooriat, mille sisuks on Päikese aktiivsuse suurenemine, supervulkaani purse või Maa põrkumine asteroidiga.

Rootsi majandusteadlane ja futuroloog Kjell Anders Nordström (1958, pildil) on jutustanud oma tulevikunägemusest. Tal on selleks ka täielik õigus, sest tema 2003. aastal kirja pandud ennustused olevat täitunud sada protsenti.

Kjell Anders Nordstrom (Vida Press)

Professori arvates seisame me kiire ja üleüldise urbaniseerumise lävel, seetõttu surevad riigid kui struktuurid välja ja poole sajandi pärast on meil 218 riigi asemel 600 linna. Austriat pole aga näiteks juba 25 aasta pärast, sest Austria on praegugi ainult Viin ja mingid linnakesed selle kõrval.

Venemaa muutub aga mõnekümne aasta pärast tinglikult Moskvaks, Jekaterinburgiks ja Vladivostokiks, kusjuures näiteks praegusest Nižni Novgorodist saab üks Moskva rajoone.

Taani investeerimispank Saxo Bank ja selle peaökonomist Steen Jakobsen on samuti teinud ennustusi käesolevaks aastaks. Pankurid avaldavad traditsiooniliselt iga aasta detsembris kümme šokeerivat ja provotseerivat ennustust järgmiseks aastaks.

Nii näiteks väidavad nad 2017. aasta kohta, et Brexitist asja ei saa ja Suurbritannia ei lahku Euroopa Liidust, sest analüütikute sõnul teeb EL läbirääkimiste käigus järeleandmisi ja britid soovivad seepeale liitu edasi jääda.

Veel ennustab Saxo Bank, et bitcoin kallineb kolm korda, Obama tervishoiureform aetakse prügikasti, Hiina majandus teeb suure hüppe, Mehhiko peeso tugevneb, Itaalia pangad koguvad võimsust jne.

Vanga: algab maailmasõja eelmäng

Vanga (Reuters / Scanpix)

Vanga (1911–1996) arvates on käesoleva aasta märksõnadeks majanduskriisid, sõjad, nälg, majanduse ja elatustaseme langus.

Ta ennustab 2017. aastaks sõda, mis saab alguse võimuvõitlusena, kuid kasvab üle võitluseks toidu eest. Tänavu puhkeb paljudes teisteski piirkondades peale Aafrika näljahäda.

Euroopas algavad massirahutused ja tapmised, inimesed unustavad õigluse, seaduse ja moraali ning ebavõrdses võitluses jäävad võitjaks tugevamad. Kõigi nende sõjakonfliktide finaaliks on aga kolmas maailmasõda koos tuuma- ja keemiarelvaga.

Seejuures olevat maailmasõda pidanud Vanga järgi aset leidma juba aastatel 2010–2014, kuid nüüd on seda nihutatud hilisemale ajale.

Veel on aktuaalsed usukonfliktid, mis jäävad mitmeks aastaks kestma. Mitu riiki jääb inimtühjaks ja selles osas pidavat esimeseks olema Süüria või Liibüa.

Enne surma oli Vanga öelnud: "Inimesed peavad olema head ja armastama üksteist. Ainult sel juhul on lootust pääsemisele." Maailmalõpp pidavat saabuma Vanga järgi 3797. aastal.

Mitmes riigis teevad ilma rumalad inimesed, kelle hingele jääb näiteks ka Ukraina hävimine. Kuid Ukraina järgmiseks presidendiks saab inimene rahva seast, ainulaadne inimene, kes suudab riigi taastada.

Venemaa peaks tänavu kardinaalselt uuenema ja selle uuenenud riigi juhtimisel algab slaavlaste suur ühinemine. Vanga arvas, et Venemaa hakkab üha tihedamini suhtlema Hiina ja Indiaga, kusjuures seda tendentsi on märganud ka politoloogid.

Vanga ennustas, et kui teised riigid hakkavad üksteist loomade kombel ribadeks kiskuma, siis saab Venemaast rahu ja õigluse garant tervele inimkonnale ning kogu maailma päästja.

John W. Johnston: USA kukub kokku

John W. Johnston (Vida Press)

Jutlustaja, kuulutaja, ennustaja ja prohvet John W. Johnston on oma ettekuulutustega kogunud tuntust juba ammu. Tema sõnul olevat jumal andnud 1981. aastal talle infot tulevikusündmuste kohta.

Ettekuulutaja ennustas, et pärast Berliini müüri langemist laguneb ka Nõukogude Liit, mille järel surutakse Venemaa põlvili, kust ülestõusmine pole sugugi kerge.

Aga kõige hullem asi pidavat juhtuma pärast Kuuba kauaaegse liidri Fidel Castro surma (lahkus mullu novembris), sellele pidavat järgnema majandussüsteemi kokkukukkumine ja globaalne katastroof Ameerika Ühendriikides.

USA korraldab tuumarünnaku islamistlike sihtkohtade vastu, kuid saab vastutasuks samuti tunda tuumapommi. Seejärel laguneb riik osadeks ja temast enam üliriiki ei ole.

Samas kinnitas Johnston, et mullu detsembris leiab aset rünnak Washingtonile, mille käigus hukkub president Barack Obama. See aga tõeks ei osutunud.

Nostradamus: sõda sõja järel

Michel Nostradamus (Vida Press)

Prantsuse arst ja astroloog Nostradamus (1503–1566) on oma katräänides paigutanud praeguse sajandi algusesse suure, verise ja laastava sõja, mis haarab enda alla kogu maailma. Tegu võib olla kolmanda maailmasõjaga, mille tulemused on katastroofilised.

"Veri, inimeste laibad, punaseks muutunud vesi, hakkab sadama rahet. Ma tunnen suure nälja lähenemist, mis aeg-ajalt taandub, kuid peatselt muutub ülemaailmseks," kirjutas Nostradamus, kelle kinnitusel kestab sõda 27 aastat. Sõja algusaastaks võib vabalt olla 2017.

Nostradamus teatas veel, et Iraan ja Türgi pööravad tänavu tülli ja nende vahel puhkeb sõjaline konflikt. Algselt on tegu lokaalse kokkupõrkega, millest võitjana väljub Iraan.

Edaspidi võib Türgi kasutada seda sõda oma mõjuvõimu laiendamiseks Euroopasse. Ukraina konflikt aga õnnestub tänavu Moskva ja Kiievi vahel ära klaarida.

Nostradamuse sõnadest saab välja lugeda, et Ladina-Ameerikas võib alata kodusõda. Rahutused võivad olla seotud eeskätt sellega, et regiooni valitsused loobuvad pahempoolsest poliitikast ja eemalduvad vasakpoolsetest poliitilistest jõududest.

Veel on Nostradamus märkinud, et üliriik USA muutub üha rohkem juhitamatuks ja lõpuks kaotab võime juhtida kogu maailma. Nostradamus selgitas seda poliitilise korruptsiooni ja ebavõrdsusega USA ühiskonnas.

Hiinast aga saab veelgi võimsama majandusega riik, kui ta seni on olnud. Astroloogi kinnitusel peaks paavst Franciscus tänavu hinge heitma.

Nostradamus näeb ette ka globaalset soojenemist, seetõttu võivad puhkeda sõjad allesjäänud loodusvarade pärast. Siiski jääb 2017. aastal peamiseks ohuks endiselt terrorism ning jätkub sõda kristlaste ja moslemite vahel.

Mida pakuvad teised selgeltnägijad

Munk Avel (1757–1841) oli talupoeg, kes olevat õigesti ette näinud nii Katariina II kui ka Paul I surmaaega, Napoleoni sissetungi ja Teist maailmasõda. Aveli järgi pidavat käesolev aasta olema murdepunktiks Venemaal, kuna majanduskriis saab otsa.

Tänavu lõpeb ka sõjaline vastasseis Donbassis. Maailmalõpp pidavat Aveli teada saabuma pärast 2892. aastat.

Venemaa ühe tunnustatuma nüüdisastroloogi Pavel Globa ennustusi usuvad paljud venelased.

Globa on ka paljusid sündmusi õigesti ennustanud. Käesolevat aastat nimetab ta Venemaale üsna soodsaks, sest Venemaast saab mõjukas maailmariik ja paljudele inimestele muret valmistanud majandus- ja poliitikaprobleemid leiavad lahenduse.

Globa väidab, et tänavu saab Venemaast riik, mis juhib kogu maailma välja kriisist ja vaesusest. Venemaa mõjuvõim maailmas suureneb ka sellega, et mitu riiki ühineb Venemaa poliit- ja majandusliiduga.

Juudi päritolu ettenägija Wolf Messing (1899–1974) ennustas 2017. aastaks ravimatuid surmahaigusi, kuid tema väitel pidavat inimene nendega hakkama saama ja jõudma koguni uuele arenguastmele.

Tema arvates on maailmaliidreid kolm: USA, Venemaa ja Hiina, kellest igaüks võib valla päästa sõja või lahendada hoopis ülemaailmseid konflikte. Veel nägi ta ette looduskataklüsme, näiteks tänavu oktoobris tabab Siberit võimas üleujutus.

Kasahstani selgeltnägija Bahit Žumatova on väitnud, et lähitulevikus kaovad nii dollar kui ka euro ning islam ja kristlus ühinevad üheks usuks. Veel on ta rääkinud, et paljud riigid on ennast ammendanud ja kaovad maailma poliitiliselt kaardilt.

Tulevikku pole tema arvates Saudi Araabial, Hiinal, Indial, Ameerika Ühendriikidel, Kanadal, Armeenial, Araabia Ühendemiraatidel. Käesoleval aastal saadakse jagu Islamiriigist ning kaovad Afganistan ja Iisrael. Jaapani inimesed kolivad elama aga Aasia keskossa.

Matrona Nikonova ehk Moskva Matrona (1881–1952) ennustas tänavuseks aastaks suurt globaalset katastroofi, mis võib päädida maailmalõpuga. Kõige ohtlikum ja jubedam aeg saabub aasta keskel, kui juhtub midagi õudset. Mis nimelt, selles lähevad ekspertide arvamused lahku.

Ühtede meelest pidas Matrona silmas mõne suure taevakeha põrkumist Maaga, teiste arvates võib tegu olla aidsist ohtlikuma epideemiaga, kolmandate veendumuste kohaselt kasutatakse tuuma- või biorelva.

Matrona kirjutas nii: "Kõik surevad ilma sõjata. Ohvreid on palju. Kõik surnud lebavad maapinnal. Õhtul on kõik maa peal, hommikuks läheb kõik maa sisse."

Oma ennustuse käesolevaks aastaks tegid ka Peruu šamaanid. Nad leotasid Lima rannikuvees Donald Trumpi ja Vladimir Putini portreed ja jõudsid järeldusele, et kahe riigipea vahel konflikte ei teki.