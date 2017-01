Kes poleks vana-aasta õhtul lubadusi andnud? Saavutan figuuri, mille järgi skulptorid tulevikus kujusid voolivad! Elan nii tervislikult, et rohusööjast kitsegi palged kattuvad häbipunaga! Olen nii töökas, et aasta pärast juhin impeeriumi! Minust saab nii hea inimene, et isegi ema Teresa pöörleb hauas kadedusest ringi!

Mõne aja pärast vajub aga kõik tavapärasele rajale ja pole ka ime – kes jõuaks kõigile neile nõudmistele vastata? Tõsi see on, et toores tahtejõud on piiratud ressurss ja sellest haprast materjalist ehitatud laevukesel kaugele ei sõua. Alati saab veel paremini ja veel rohkem – lage ei tule mitte kunagi ette.

Võib ju hetkeks mõelda ka nii, et ma olen juba praegu päris korralik inimene. Selline tubli keskmine.

Nii uskumatu, kui see ka ei tundu, võib just see ollagi kütuseks, mille abil sõuda kaugemale kui jaanuari keskpaik, kui kogu see lubaduste laevuke kiiresti põhja vajuma kipub. Võib suisa niimoodi minna, et järgmisel aastal polegi tarvis end hirmsate lubadustega piinata! Sest enamikul inimestel pole ju tegelikult häda midagi.