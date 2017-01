"Alguses tundus, et Cherry on põhja lastud nii kavalalt, et oleme oma rahadest kõik lõpuni ilma," kurtis Raplast pärit Reimi Loel, kes jäi Cherry tõttu ilma tuhat eurot maksnud koolivaheaja reisist Küprosele mullu oktoobris. Loel on pöördunud oma murega nii tarbijakaitseametisse kui ka politseisse. "Igalt poolt öeldi põhimõtteliselt, et Cherry pole teinud midagi valesti ja süü aeti Saksa reisikorraldaja peale."

"Alles detsembri alguses leidsime Maria Mägi, kes oli nõus meid esindama. Ja tema leidis juba esimesel nädalal Cherry omanike ja juhtide tegevuses vigu ja tarbijakaitseameti hinnangutes puudusi. Nüüd on lõpuks inimestel siiski lootus, et õiglus pääseb võidule ja saame ehk vähemalt osaliseltki raha tagasi," ütleb Loel. Ta lisab, et igal kannatanul eraldi oleks Cherry vastu minna raske, kuna nõuded on võrdlemisi väikesed. Ta tuletab meelde, et Cherry tegeles kupongiäriga ning pakkus ülisoodsaid teenuseid, kaupu ja reise.

Kannatajateks ka 600 ettevõtet

Kahjukannatajad ei ole ainult oma reisidest ja kaupadest ilma jäänud tarbijad, vaid ka 600 ettevõtet. "Meie nõue Cherry vastu on 11 000 eurot," ütleb Viimsi ja Grand Rose SPA juht Kalle Kuusik.

Nemad müüsid Cherry kaudu täpselt aasta aega tagasi jõulu ja aastavahetuse soodsaid SPA puhkuse pakette. Kliente tuli Cherry kupongidega Kuusiku juhitavatasse SPAdesse palju, kuid raha Cherry'st ei laekunud. "Meie teenindasime kõik kliendid ära ja kedagi me tagasi ei saatnud," ütleb Kuusik. Ta lisab, et eelnevatel aastatel oli koostöö Cherryga sujunud ja tavaliselt maksis Cherry neile kohe kolmkümmend protsenti müügist ning hiljem, paari nädala pärast, ülejäänu.

"Möödunud aasta lõpus ei saatnud nad meile aga midagi. Küsisin rahasid veel jaanuaris, veebruaris ja märtsis. Cherry üks juhtidest, Andres Susi, palus maksetähtaegu märtsi alguses pikendada, kuid ükski tähtaeg ega kokkulepe ei pidanud enam," räägib Kuusik, kes ettevõtjana mõistab, et äri ajamine on alati riskantne ega pruugi alati õnnestuda, kuid samas ei saa ta varjata oma pettumust. "Eks see natuke alatu oli, et raha nad ju meie teenuse eest said, aga kasutasid seda oma tarbeks ja meile edasi ei andnud. See ei ole kindlasti aus äri."

Kuusik on pettunud, et Cherry juhid teatasid majanduslikest raskustest alles mais, kuigi tegelikult kimbutasid makseraskused neid juba 2015. aasta lõpul. "Miks jätkati interentikampaaniad ja soodsaid reisipakkumisi, kui oli juba selge, et ettevõte on maksejõuetu," küsib ta, pidades silmas, et Cherry tegutses hoolimata makseraskustest kuni eelmise aasta 26. maini. Alles siis teatati, et ettevõte läheb likvideerimisele.

Kuusik on pettunud, et ettevõtte juhtidel ei jätkunud raha, et läbi viia isegi pankrotimenetlust.

Omanikud teadsid, et ees ootab häving

Vandeadvokaat Maria Mägi on napisõnaline. Ta ei ütle mitu kahjukannatajat täpselt on tema poole pöördunud.

"Neid on tõesti palju ja nii paljusid inimesi korraga esindada on Eesti õigusruumis üsna erakordne. Tegemist on massinõudega, mis kannab avalikku huvi. Need inimesed vajavad abi, nendes on sügav pettumus " märkis Mägi.

Tema büroo on Cherry tegevuses leidnud hulka küsimärke ja viiteid, et tegevuse lõpetamist kavandati juba ajal, mil korraldati müügikampaaniaid. Maria Mägil on tekkinud küsimus, miks võõrandati Cherry kaubamärk OÜ Red Mediale, mis kuulub Cherry ühe omaniku ja juhi Andres Susi tädipojale Margus Tammele.

Tähelepanuväärseks teeb asja see, et OÜ Red Media asutati mullu 1. aprillil ilma sissemakset tegemata ehk rahatult, aga juba samal kuul müüdi talle turul sissetöötatud kaubamärk. Müüdi ka domeen, mille kaudu tegutseti. Aprillis võõrandas Cherry Media OÜ juhatuse liige Susi ka talle kuuluvad Tallinna kesklinnakorterid tema enda äsjaasutatud ettevõttele OÜ Rubidiumile.

Samuti analüüsib Maria Mägi tarbijakaitse tegevust tarbijate huvide kaitsel, kas on tegemist möödalaskmistega või on tarbijad kaitseta seaduse puudulikkuse tõttu.

Vandeadvokaat Maria Mägi (Teet Malsroos)

"Advokaadina ma ei saa kliendi ja menetluse huvides avaldada kõiki üksikasju ja kahtlusi," ütleb Mägi. "Ühte ma saan siiski öelda, et ettevõtte juhid ja omanikud olid teadlikud ettevõtte maksejõuetusest ja kasutasid klientide ning kaupmeeste raha kuritahtlikult. Cherry juhid teadsid, et ettevõte oli juba aprillis sisuliselt pankrotis, kuid sellegi poolest jätkasid nad veel mais suure müügikampaania korraldamist, võtsid inimestelt raha, teades, et nad ei saa selles eest midagi," selgitab Maria Mägi.

Cherry juht Andres Susi ei seosta oma isiklikku vara Cherryga

Miks te oma Kadrioru korteri 25. aprillil oma ettevõttele Rubidium võõrandasite?

Mis puudutab minu korteri müüki endale kuuluvale ettevõttele, siis seda siduda Cherryga ei ole kuidagi põhjendatud ning ei puutu asjasse.

Miks ei leidunud ettevõtte 5000 eurot, et läbi viia pankroti menetlust ja näidata inimestele, kuhu 1,2 miljonit eurot on kadunud?

Pankrotimenetlust ei saa kuidagi läbi viia omanikud või juhatus. Pole sellist seadust, mis seda võimaldaks. Selleks on ikkagi kohtu poolt määratud ajutine pankrotihaldur. Ajutise halduri hinnangul polnud ettevõttel piisavalt realiseeritavat vara, et katta kulud ning menetlustoimingud lõpuni viia. Omanikel ja juhatusel pole alust arvata, et ajutine haldur oleks vara väärtust valesti hinnanud.

2013. majandusaasta aruandes on kirjas, et ettevõtte põhilise vara moodustasid kliendi andmebaas 600 000 eurot, domeen 100 000 eurot ja tarkvara 300 000 eurot. Need jäid ju alles. Kas nende müügist ei leidunud raha pankroti menetluse läbiviimiseks?

Ettevõtte peamine vara oli tarkvara platvorm ja mõningad nõuded. Likvideerimisprotsessi käigus hinnati võimalust tarkvaraplatvormi müüa, kuid ostjate huvi puudus. Kui oli selgeks saanud, et võimalust müüa ei ole, alustati pankrotimenetlust.