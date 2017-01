Näitleja Andrus Vaarik, kes sai möödunud aastal 58-aastaseks, paljastas, et aastate eest ennustas kolleeg Dajan Ahmet käejoonte järgi, et ta elab täpselt 58-aastaseks, vahendab Menu.

"Tartus mingi peo ajal kõik toppisid talle oma käed ette ja ta väga usutavalt ütles, palju kellelegi eluaastaid on antud. Ta vaatas veel kätt, ma ütlesin, et 60 ikka rebib välja, ta vaatas mulle otsa ja ütles, et kallis Andrus, maksa või peale, 58, mitte päevagi rohkem," rääkis Vaarik Raadio 2 saates "Jon Mikiveri Show".

Hoolimata ennustusest ei ole Vaarik ebausklik inimene. "Ma ei ole üldse ebausklik, nüüd ma olen täiesti ebausu endast välja rookinud, aga kuskil see kuklas kummitas kogu aeg," ütles Vaarik ja lisas, et ei võta igat päeva kui viimast.