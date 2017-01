Tõstku käsi, kes lubas uuel aastal tihedamini jõusaali ja harvem kiirtoidurestorani jõuda, rohkem raamatuid lugeda, hoolikamalt rahaga ümber käia, rohkem aega lähedastele leida ja suitsetamisega lõpparve teha? Küllap on neidki, kes nüüd kätt ei tõsta, kuid on varasematel aastatel just selliste lubaduste ja ootustega uut aastat vastu võtnud. Ja paraku ikkagi vaikselt vanadesse harjumustesse takerdunud.

Tahe end parandada ja igas mõttes paremaks, targemaks, tugevamaks ja tervemaks saada on vaid tervitatav. Miks jääb siis aasta alguse tuhin tihtipeale asjatuks rapsimiseks? Kui uusaastalubadusi antakse, sest nii on kombeks ja teised ka teevad, saab igast väljakutsest kibekähku tüütu kohustus, millest on parem loobuda. Et motivatsioon püsiks, on vaja tunda, et muutuste poole püüeldakse iseenda pärast.

Sama kehtib Reformierakonna täna valitava esimehe kohta. Lubadusi on andnud nii Kristen Michal kui ka Hanno Pevkur, mitmele nende välja käidud ideedele annaks heakskiidu peale erakonna liikmete ka valijad. Kuigi küsida tuleb, miks on tõeliselt parempoolse valimisplatvormi koostamine või sisevalimiste korraldamine vabariigi valimiskomisjoni toel ikka veel vaid lubadused, kui esimest saanuks teha võimul olles, ja teisele andis aluse juba Kristiina Ojulandi ümber puhkenud skandaal.

Küll aga on uusaastalubaduste päriselt ellu viimiseks valimisaasta koidikul põhjust topelt: kui erakond valijate ja liikmete ootustest hoolimata nüüd välja näitab, et ta ei saa iseendagi muutmisega hakkama, on seda raskem usaldada talle kohaliku elu juhtimist, riigijuhtimisest rääkimata. Sama kehtib tegelikult ka nende kohta, kes juba võimul.