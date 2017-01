Reformierakond ei vali endale mitte ainult esimeest, vaid otsustab, kas rahastamisskandaali taaga ees pigistada silm kinni või mitte. Ämma kapist liikunud raha on tänuväärseks laskemoonaks puhta renomeega Hanno Pevkurile, kuid sellest ei piisavat: mängu toodi Kristen Michalit ja kaaskonda väidetavalt ähvardanud Pevkuri äi. Vastutasuks läinud Pevkuri toetajate kirjad kaduma teel erakonna meililisti. Paraku panevad sellised võtted kahtlema ka erakonna sisedemokraatia õitsengus ja soovis puhastuda – ükskõik kumb esimehekandidaat seda lubab.

Rahutuks tegev rahumissioon

Võib ju ikka ja jälle küsida, miks reisib keskerakondlasest europarlamendi saadik Yana Toom Süüriasse ja kohtub sealse presidendi Bashar al-Assadiga, kellele vaevalt mõni teine Eesti poliitik kätt ulataks. Kuid vastus on teada: rahutuvina sildade ehitamine (olgu kas või näiliselt) meeldib eurosaadiku valijaile. Sama kindel on, et Toom läheb Süüriasse veelgi – meeldib see meile või mitte.

Leige uusaastakõne

Riigikogu esimees Eiki Nestor üllatas uusaastakõnes tõdemusega, et nüüd Hiiumaa ja mandri vahel sõitev parvlaev Leiger on äge ja tema tulemine sarnane Eesti tulevikuootustega. Et parvlaevade saabumine seostub meile eelkõige aga korruptsiooni, trahvide, rikete ning muu häda ja viletsusega, pole ime, et keskmine eestlane otsib helget uusaastasõnumit pigem horoskoobist kui poliitiku jutust.

Sessiks õpi mujal

Tartu ülikooli raamatukogu ehitus on kulgenud põhimõttel „alguses ei saa vedama, pärast ei saa pidama“. Avamistähtaeg läinud aasta oktoobris on venivate remonditööde tõttu ammu ületatud, kuid nüüd olevat ülikool palganud turvamehed, et takistada pettumuse valmistanud firma ehitajaid ehitamast. Kas oleks liiga julge uusaastasoov, et suurprojektide hankeäpardustest edaspidi enam kuulma ei peaks?

Lumi tuli maha!

Ja kahjuks tulid kohe järgi uudised libedatest teeoludest tingitud avariidest. Kui piirkiiruse alandamine ahistab ja teehoolduse taseme paranemist oodata pole, siis tuleb loota enda ja kaasliiklejate tähelepanelikkusele ning ettevaatlikkusele. Kahjuks kuuleme üha tihedamini juhtidest, kes roolis ei keskendu ainult auto juhtimisele. Hoidke end ja teisi!