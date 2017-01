Täna, kolmekuningapäeva hommikul, sündis teine ühine laps, pisipoeg, dirigent Veronika Portsmuthi ja tema elukaaslase Ants Lusti perre.

“Imearmas poisike kaalus 3571 grammi ja oli 51 sentimeetrit pikk,” kinnitab Veronika Portsmuth Ants Lusti vahendusel Õhtulehele rõõmusõnumeid. Et laps alles täna hommikul ilmavalgust nägi, käib uue ilmakodaniku nimevaliku üle veel kõva vaagimine. “Valikuprotsess on mitmekihiline. Variante on palju. Eks me ürita nime lapse silmadest välja lugeda.”

Antsu ja Veronika esimene ühine laps, tütar Ingel Miina, kes saab 12. märtsil kaheaastaseks. “Kipume kalduma kahe kasuks, et nimedest üleküllastunud maailmas omanäolisust hoida,” usub paar, et ka poeg saab kaks nime. Sünnitusel toimis kõik plaani kohaselt, nagu kellavärk ning selle kõige eest ütlevad Ants ja Veronika suured tänud dr. Radojale Pelgulinna sünnitusmajast. Praegu veedetakse muidugi veel aega haiglas. “Jõudsime alles perepalatisse ja kohaneme uute oludega.”

Lapse sünd on alati imeline sündmus. Mis tunne Veronikat valdas, kui pisipoeg esimest korda kätele anti? “Ülevamat lapse sünnist ilmselt ei ole ja tunnete kirjeldus jääb siinkohal pärissündmusele oluliselt alla. Õnnejoovastus on suur,” õhkab ta. Paari esimene laps Ingel Miina on väikevenda kaua oodanud ja praegu teda juba telefoni vahendusel ka piiluda saanud. “Eks ta ootab kannatamatult, millal saaks oma silmaga näha, kes sealt emme kõhust siis ikkagi päriselt välja tuli.”

Ants jagas rõõmusõnumit oma sõpradega ka Facebooki vahendusel, avaldades armsa pildi endast, Ingel Miinast ja Veronikast ning lisades juurde teksti. “Täna hommikul sai Ingel Miina ühtäkki suureks. Kolmele vennale lisandus veel üks imearmas pisike poiss. Nüüd võib teoreetiliselt väita, et vähem kui paarikümne aasta pärast võib Eesti Davis Cupi meeskond koosneda 100% vendadest Lustidest. Sellised imed saavad alguse ainult kolmekuningapäeval.” Ingel Miina on tõesti hoitud preili, sest lisaks väikevennale valvavad tema üle ka vanemad vennad Ats (27), Oskar (19) ja Kaspar (9).