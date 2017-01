Kõrvale võrdluseks: USA presidendiks valiti 70aastane mees ja tema vastu kandideeris sama vana naine. Saksamaad juhib ilmselt ka edasi 62aastane Merkel, Inglismaad 60aasane May. Ja nii edasi. Enamikus riikides, ja kogu dokumenteeritud ajaloo jooksul on arvatud, et riiki sobivad juhtimad küpsed ja kogenud inimesed.

Hiljuti lugesin lehest, et Olari Taal, 63 aastat vana, kolis Haapsallu, et olla hooldushaiglale lähemal. See oli muidugi irooniaga öeldud, aga selle taga oli ka avalik ootus – nii on Eestis vanemal inimesel sobilik rääkida.

Eestis on otsustatud teisiti. Eestis on 30–40aastaste valitsus, kõige vanem liige on 52. Teiste riikide vanade juhtide üle Eestis muiatakse ja kehitatakse õlgu. Mida me siis ootame riigijuhtidelt? Jooksus ja korvpallis jääb 60aastane 30aastasele ilmselt alla. Aga kas see on poliitiku põhiülesanne?

Oma pika elukogemuse pinnalt võtan ma selle peale mürki, et Jevgeni Ossinovski on kahekümne aasta pärast märksa tasakaalukam ja targem. Ja ka siis oleks ta alles noor riigimees, kõigest 50aastane. Ta isa jätab väga palju parema mulje kui poeg, kes usub, et lolli rahvast tuleb käskude ja keeldudega kasvatada ja et sellest mingit kasu tõuseb. Noormehel ei ole lihtsalt piisavalt aega olnud inimese olemusega tutvuda.

Ma olen nõutu: miks ei ole Eesti poliitikas vanema põlvkonna kogenud poliitikuid? Mida nad kardavad või miks nad nii laisaks on läinud? Nad peaks ju ka tundma vastutust riigi ees. Saan aru, et Mart Laari (ja Edgar Savisaart) ilmselt piirab tervis. Aga ka peale nende on inimesi, kes suudaks meie riiki targemini juhtida kui näiteks valitsuspöörde läbi viinud poistekamp. Sellist seltskonda ühevanuseid ja suuremalt osalt ühest soost isikuid, keda me nii hästi suudame ette kujutada suitsunurka „plaani pidama“, ei saa nimetada muuks kui kambaks. Siit siis ka kambakraatia, hea vana eestiaegne sõna.

Kui aus olla, siis peaks Keskerakond olema selle mõõdupuu järgi kõige demokraatlikum, ühiskonda kõige paremini kajastav erakond. Neil on palju vanemaid poliitikuid. Aga Keskerakonna viga on selles, et ta ongi vanade partei. Noored lihtsalt kaaperdasid ta ja ma pole üldse kindel, et Keskerakond kauaks nende järel püsti jääb. Sisuliselt on Keskerakonna sõnum olnud pettumus: varem, nõukogude ajal, oli lumi valgem. Kurb ja naljaks on vaadata, kuidas Keskerakonna noorte nägudega poliitikud toovad nüüd vanu aegu tagasi.

IRL on puhtalt poiste punt, vanematel inimestel ei ole seal mingit ütlemist.

Reformierakonda on jäänud noored ja nooremad. Miks küpsed poliitikud nad maha jätsid? Nüüd kiirustavad sealt veel lahkuma need, kes alati valitseva partei ridadesse kuulnud on. Reformierakonnale peaks küll kasuks tulema, et kümmekonna aasta pärast võivad neist tublid ja tugevad poliitikud saada. Kui meie riigi areng just selles suunas ei lähe, et kümne aasta pärast on 30aastane vana.

Pool sajandit surma oodata

Meie riiki juhivad nii noored inimesed, kes pole veel selle üle mõtlemagi hakanud, mis asi või mille jaoks on inimese elu. Kakskümmend esimest aastat inimese elust on vaat et lapseiga, eriti tänapäeva heaoluühiskonnas. Pärast seda hakatakse mõtlema selle üle, mida oma eluga peale hakata. Poliitnoored suunduvad poliitikasse, nüüd küll vähem kui kümme-kakskümmend aastat tagasi. Ka poliitikas võib paljugi õppida, ei vaidle vastu – mind näiteks täitsa liigutab, kui ilusat vestiga ülikonda ja maitsekat lipsu on kandma hakanud Jaak Madison. Sellest noormehest saame me veel kuulda.

Kolmekümneselt usutakse, et ollaks küps haarama riigitüüri. Kolme- kuni neljakümneselt. Viiekümneselt ollaks aga juba vana. Kuuekümnesest ma ei räägigi.

Aga inimeste eluiga samal ajal muudkui pikeneb. Mida nad see 20–30 aastat tegema peavad, kui ühiskond nende oskusi ega kogemust enam ei vaja? Kuu tagasi nägin fotot (Eesti) treialist, kellel oli 80. sünnipäev. Sünnipäeva puhul oli ta pannud treipingi taha ülikonna selga. Ta oli ka sel päeval tööl ja jättis väga hea mulje. Ma usun, et see mees oli ja on loodetavasti veel täna õnnelik inimene.

Kui me loeme kokku, kui palju on meil üle 50aastaseid inimesi, siis ma võin teile kinnitada, et nad ei ole eriti rahul sellega, et riiki juhivad eranditult 30–40aastased, kellel enamik inimelu pooltoonidest veel adumata on.

Meid on nii vähe. Arutatakse küll üht- ja teistpidi, kuidas inimesi juurde saada. Selleks, et need inimesed paarikümne aasta pärast välja praakida, sest nad on liiga vanad. Just siis, kui nad on kogunud küpsust ja kogemust, on isikliku elu survest juba vabamad ja saaksid ühiskonnale kasulikud olla.

Meie ülinoor valitsus on veel ühe asja poolest halb: ta ei saa aru teiste riikide juhtidest. Nood tunduvad neile mõttetute tudipeadena. Kindlasti ka vastupidi: 30–40aastasel inimesel ei ole üldjuhul kerge veenda 60aastast või veelgi vanemat oma seisukohtade õigsuses.

Kahes uues erakonnas, mis tekkisid hiljuti ja protestiks vanade vastu, Vabaerakonnas ja EKREs, on keskmisest vähem laps- ja keskmisest rohkem vanemaid poliitikuid. See peaks valitsuskolmikule tõsist mõtlemisainet andma. Üks põhjus, miks valija lahkus vana partei juurest ja asus toetama uut, võis olla see, et ta ei näinud ennast poistepundis tõsiseltvõetuna.