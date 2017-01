Kolm on kohtu seadus ja see tähendab vaid üht.. Marilyn Kerro on taas võistlemas Venemaa kõige võimsamate selgeltnägijatega. See teekond ei ole kerge, sest kokku põrkavad slaavi kuum veri ja eestlase hämmastav läbinägelikkus.

Juba esmaspäevast alates rõõmustab TV3 oma vaatajaid värskeima hooajaga "Selgeltnägijate tuleproov" koos Marilyn Kerroga. See on kõige müstilisem, ettearvamatum ning salapärasem hooaeg läbi aegade, millest võtavad osa vaid tugevad selgeltnägijad, kes on oma talendiga šokeerinud kohtunikke castingute ajal.

"Selgeltnägijate tuleproov" koos Marilyn Kerroga alustab TV3-s esmaspäeval kell 20:00.