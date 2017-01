Siin on list filmidest, mille tegemiseks on kunsti nimel ületatud igasugused normaalsuse piirid.

Kunstniku pühendumus oma kunsti loomisel on miski, mis võib teatud piiri ületades muutuda nõdrameelsuseks. Paljud režissöörid on oma filmide tegemiseks mänginud moraalsuse ja reeglite piirimail, näiteks leidub filme, mille tegemiseks on tapetud loomi, ning näitlejaid verbaalselt ja füüsiliselt ahistatud.

Filmi "The Shining" loetakse üheks parimaks õudusfilmiks, mis kunagi tehtud. Kuid seda oli tõsine peavalu filmida, vähemalt näitlejanna Shelley Duvall’i jaoks. Näitlejanna avaldas hiljuti Dr. Phil’i saates, et lavastaja Stanley Kubrick oli tema suhtes erakordselt nõudlik, isegi ahistav ning seetõttu tekkisid naisel vaimsed probleemid. Kubricki elust rääkivas dokumentaalis paljastas Jack Nicholson, et Duvalli sunniti ühte stseeni 127 korda tegema. Duvall meenutas, et filmimisest tuleneva stressi tõttu langesid tal juuksed peast välja. Näitlejanna sõnul oli kogu filmi tegemise kogemus tema jaoks "peaaegu talumatu".

2) "Kids" (1995)

Larry Clark’i film, mis räägib seksist ja narkootikumide kuritarvitamisest sai palju kriitikat oma teemade valiku üle. Film jälgib noorukeid, kes on seksuaalselt aktiivsed ja elavad New York’is. Mis tegi filmist 90ndate kõige vastuolulisema filmi oli see, et filmi tegemisel kasutati selle noori staari ära. Õhus olid süüdistused pornograafia ning laste väärkohtlemise kohta.

3) "The Birds" (1963)

Alfred Hitchcock oli teada tuntud oma näitlejannade julma kohtlemise poolest, kuid vähesed kannatasid ta viha all rohkem kui Tippi Hedren. Intervjuus The Telegraphile paljastas Hedren, et Hitchcock lukustas ta vaimuhaiglasse. Lisaks režissööri vaimse ja verbaalse vägivalla talumisele pidi näitlejanna taluma valu, kui tema pihta elus lindusid visati. "Õnneks" teenis näitlejanna filmi eest Kuldgloobuse.

4) "Irreversible" (2002)

Kui filmi sisuks on vägistamine ja seksuaalne väärkohtlemine, toob see alati kaasa vaidlusi. Kuid režissööri Gaspar Noe üheksa minutit pikk vägistamisstseen läheb ajalukku kui stseen, mis ületas ilmselgelt hea maitse piiri. Kogu stseen oli lavastatud, kuid pika vägistamisstseeni vaatamine oli mõne kriitiku jaoks talumatu. Siiski leidub filmil ka fänne.

5) "Deliverance" (1972)

Selleks, et raha kokku hoida, ei tehtud filmi näitlejatele elukindlustust ning filmi staarid nõustusid, et teevad oma ohtlikud trikistseenid ise. Nii oleks peaaegu surma saanud näitleja Burt Reynolds. Oma mälestustes meenutab mees, et ta murdis oma sabakondi ja peaaegu uppus stseenis, kus tema karakter hüppab kose otsast alla.

6. "Apocalypse Now" (1979)

Filmi tegemine oli justkui õudusunenägu, kõik mis valesti sai minna, läks valesti: ilmaolud olid kohutavad ning filmi tegemine läks kõvasti üle eelarve. Lisaks tapeti filmis päris piison, näitleja Martin Sheen sai filmides südameinfarkti ning Francis Ford Coppola sai närvivapustuse.

7. "Antichrist" (2009)

Mittesimuleeritud seksistseenid ei ole filmimaastikul uued, kuid nad on alati põhjustanud palju negatiivset vastukaja. Režissöör Lars Von Tier tõi selle trendi tagasi oma filmidega "Idioodid", "Antikristus" ja "Nümfomaan", kuna nendes filmides on kõik seksistseenid päriselt aset leidnud. Nendest filmidest on "Antikristus" kindlasti kõige hullem, kuna on pilgeni täis seksi ja vägivalla stseene. Seetõttu on paljud kriitikud kiitnud filmi teostust, aga mitte selle sisu.

8. "Cannibal Holocaust" (1980)

See film tekitab kõneainet paljuga – kannibalismiga, mõrvasüüdistustega ning sellega, et filmi tegemisel tapeti elus loomi. Näiteks pidid kunsti nimel oma elu kaotama kilpkonn, pesukaru, tarantel, kuningboa, siga ja ahv.

9. "Raw" (2016)

See Prantsusmaa-Belgia õudusfilm sai laiemat kõlapinda 2016. aasta Toronto filmifestivalil, kui mõningaid filmi vaatajaid pidid saama arstlikku abi pärast filmi graafiliste stseenide nägemist. The Hollywood Reporter kirjutas, et paljud filmi vaatajad minestasid kui nägid rõvedaid stseene sellest filmist, mis räägib taimetoitlasest, kes hakkab kannibaliks.

10. "The Last Tango in Paris" (1972)