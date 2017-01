“Mul on õnn olnud Kristjan Palusaluga ka mingil määral tuttav olla ja olen alati tundnud, et kaudselt olen ma ka tema surmas süüdi,” üllatab multitalent Mart Sander, kes praegu otsib sarja võtete jaoks inimest, kes olümpiasangariga sarnaneks.

Mart otsib Facebooki grupis "Pean saama näidelda, muidu suren" meest, kes sarnaneks välimuselt noore Kristjan Palusaluga. Kui võiks arvata, et ehk on Sander hakanud kahekordsest olümpiavõitjast filmi väntama, ütleb mees, et vajab osatäitjat siiski oma selleaastasesse põhiprojekti, ajaloolisesse telesarja "Litsid". “Kui keegi on minu samanimelisi raamatuid lugenud, siis nad teavad, et väikesesse Tallinna eliitbordelli satuvad segastel sõja-aastatel paljud ajaloost tuntud inimesed,” selgitab Sander ja ütleb, et kui ta hakkas raamatut stsenaariumiks ümber töötama, tuldi produtsent Tuuli Roosmaga mõttele, et kui kõik ei ole päris üks-ühele sama, nagu romaanis, on vaatajal veidi põnevam. “Seetõttu olen esimesel hooajal sisse toonud ka mõningaid selliseid tegelasi, kes romaanitsüklis veel pole läbi käinud. Kristjan Palusalu on üks neist,” ütleb ta.

Mart Sander sõnab, et Kristjan Palusalu on tema jaoks 20. sajandi Eesti sportlastest kindlalt number üks. “Päev, mil ta Berliini olümpiamängudelt kahe kuldmedaliga Tallinna saabus, pidi olema emotsionaalselt täiesti unustamatu, ühe väikese rahva eneseteadvuse jaoks totaalne adrenaliinilaks,” usub Sander. Lisaks elas Palusalu mehe arvates äärmiselt põnevat elu. “Mobilisatsioon Venemaale ja surmamõistmine 1941. aastal, põgenemine Soome kaudu tagasi Eestisse, sõja järel taas vangilaager...” Mart ütleb, et Palusalu elu vääriks täispikka mängufilmi, kuid ka selleks oleks eelkõige vaja leida näitleja, kes oleks samas ka võimas atleet.