Taiwanis organiseeris üks poeg oma isa matustele postitantsijad, kes avatud džiipides oma kehavõlusid näitasid.

Seksikad tantsijad olid kohale kutsutud kohalikule poliitikule, 76 aasta vanuselt surnud Tung Hsiangile, vahendab Mashable.

Kadunukese poja sõnul nautis tema isa melu. Hsiangi vend ütles aga kohalikule uudistekanalile CTS, et lahkunu oli talle paar päeva enne matusetalitust läbi une avaldanud, et soovib just sellist ärasaatmist.

Lustlikud matused kestsid kaks tundi.

Kuigi Taiwanis on postitantsijate esineme matustel siiski ebaharilik, usutakse Aasia maades, et suur rahvahulk on lahkunule suureks austuseks. Nii polegi näiteks Hiinas kuigi imekspandav, kui matustele on palutud ka mõned eksootilised tantsijad.