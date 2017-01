Leedukad on valinud uue riiki tutvustava märgi, mille kujundus paneb rõhu loodusele, vahendab underconsideration.com. Uus rahvusvaheline Leedut tutvustav hüüdlause on "Lithuania. Real is beautiful".

Vana logo püüdis kummaliselt ja ebaõnnestunult sobituda kastidest koosnevasse riigipiiri, on kirjas veebilehel. Uus margikujuline üllitis on aga märksa tagasihoidlikum ning selgejoonelisem. Esimest korda tutvustati Leedu uut visitiitkaarti 2016. aasta sügisel.

