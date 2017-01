Saaremaa ja Hiiumaa vahel sõitev parvlaev Subsea Seven teatas täna hommikul 9.07, et vajab tehnilise rikke tõttu abi. Laeva pardal on 26 reisijat ja neli meeskonnaliiget.

Laasma sõnul jõudis Amazon kella 13.45 ajal Subsea Seveni juurde ja algasid ettevalmistused pukseerimiseks. "Elektrisüsteemi rike on laeva peakilbis," täpsustas Laasma. "See on kahjuks asi, mida dubleerida ei saa."

Laasma sõnul on seni hästi läinud, kuna jää hoiab laeva ilusti paigas. Laeval olevad 26 reisijat Laasma sõnul millegi üle ei kurda. "Katsume neid jõudumööda toitlustada ja nende meeleolu üleval hoida, kõik on mõistlikud," märkis Laasma.

„Ilm on soodne, tuult pole ja reisijatega on kõik hästi,“ kinnitas Laasma, et muretsemiseks põhjust pole. „Loodame, et saame kiirelt parandatud,“ oli Laasma optimistlik, kuid lisas, et probleemi suurus selgub alles sadamas.

Tänased sõidud on tühistatud, kuid homme graafikujärgseid reise pole. Kas parvlaev saab pühapäeval uuesti tööle asuda, selgub parandustööde käigus.