Saaremaa ja Hiiumaa vahel sõitev parvlaev Subsea Seven teatas täna hommikul 9.07, et vajab tehnilise rikke tõttu abi. Laeva pardal on 26 reisijat ja neli meeskonnaliiget.

Laasma sõnul jõudis Amazon kella 13.45 ajal Subsea Seveni juurde ja algasid ettevalmistused pukseerimiseks. "Elektrisüsteemi rike on laeva peakilbis," täpsustas Laasma. "See on kahjuks asi, mida dubleerida ei saa."

Laasma sõnul on seni hästi läinud, kuna jää hoiab laeva ilusti paigas. Laeval olevad 26 reisijat Laasma sõnul millegi üle ei kurda. "Katsume neid jõudumööda toitlustada ja nende meeleolu üleval hoida, kõik on mõistlikud," märkis Laasma.

"Ilm on soodne, tuult pole ja reisijatega on kõik hästi," kinnitas Laasma, et muretsemiseks põhjust pole. "Loodame, et saame kiirelt parandatud," oli Laasma optimistlik, kuid lisas, et probleemi lõplik suurus selgub alles sadamas.

Laeval on ka Hiiumaa piimaauto, mis viib saarelt piima kolm korda nädalas piimatööstusesse. Piimaauto juht Vahur ütles, kella 14.20 ajal, et merereis kuleb kenasti. "Vaikselt liigume. Amazon veab meid praegu järgi ja loodame varsti Sõru sadamasse jõuda," rääkis Vahur. "Ega siin mingit imet ei ole."

Vahuri sõnul on ta töötava mootoriga auto kabiinis soojas ja on pakkunud ka laeval olevatele laste vanematele, et tema juurde võib sooja tulla. "Aga need nooremad jooksevad siin ringi, neil pole häda midagi," raporteeris ta. "Paistab, et neil on niigi soe küll."

Vahuri sõnul istub enamik rahvast ninapidi oma arvutites ja telefonides, nagu tänapäeval tavaline.

Vahur ütleb veel, et laeva puhvetis on söök-jook firma poolt. "Pudelijoogid, küpsised ja saiakesed on olemas, saab kõhu täis küll," kiitis mees, et reisijate eest hoolitsetakse hästi.

"Ilm on ilus, vaade on ilus, meri on jääs," kirjeldas ta oma juhikabiinist avanevat vaadet. "Olen kümme aastat piima vedanud, eks merd ja jääd on omajagu nähtud ka."

Piimaauto peab igal juhul oma lastiga Saaremaale jõudma ja nii tuleb juhil Sõrule jõudes sõita veel läbi Hiiumaa Heltermaale, sealt praamiga mandrile, edasi Virtsu ja järgmise praamiga üle Saaremaale.

Kella 15 ajal liikus Amazon oma kandamiga aeglaselt läbi jää kiirusega 3 sõlme (5-6 km/h), sadamasse loodeti jõuda kella 17 paiku.

Laev jõudis Amazoni järel just Sõru sadamasse poole viie paiku. Kõik reisijad on elus ja terved.

Kuna elektrita parvlaev ei saa aparelli alla lasta ja autod on laevas justkui lõksus, telliti reisijatele sadamasse vastu 26-kohaline väikebuss, kus reisijad saavad soojas oodata.

Sadamas olid vastus küll ka elektrigeneraatorid ehk kohe asutakse laevatöid tegema. Millal elektriühenduse korda saada võiks,keegi hetkel veel öelda ei oska.

Subsea Seveni tänased sõidud on tühistatud, kuid homme graafikujärgseid reise pole. Kas parvlaev saab pühapäeval uuesti tööle asuda, selgub parandustööde käigus.