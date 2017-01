Möödunud aasta viimasel päeval sündis Tais uus ilmakodanik rõivabrändi Gowri loojate perekonda, kui perepoeg Gowri ja tema kallim Shanti Grand Uustalu, tuntud ka kui Sirli Salumäe, pisitüdruku vanemateks said. Piiga ristiemaks sai Kroonika peatoimetaja Krista Lensin.

Krista veedab Grand Uustalude perega aega Taimaal juba pikemat aega – koos tähistati jõule ning võeti vastu ka uus aasta. Muidugi tuli Grand Uustalude perele uus aasta pisut teistmoodi, kui esiti plaanitud. Erika Salumäe tütar Sirli, kes on omale nüüd nimeks võtnud Shanti, tõi Phuketi haiglas ilmale pisitütar Neytiri.

“Otse loomulikult on tema ristiemaks Krista Lensin ja ühele väikesele tüdrukule midagi paremat juhtuda ei saa,” kirjutab Grandide pereema Gerli oma blogis “Gerli Grand: Alasti”. “Rõõmsameelne naine, kes nii mõndagi elus kogenud ja toredaid tegemisi, elutarkust ning huvitavaid lugusid jätkub igaveseks! Eriti tore on see, et vanaema tunneb Kristat juba ajast, kui ta oli 17aastane,” teatab Gerli, et nad on Kristaga sõbrannad juba rohkem kui pool elu. Lisaks jagab pereema oma blogis ka fotot õnnelikust ristiemast koos beebiga.

Krista Lensin ristitütar Neytiriga (http://gerligrandalasti.blogspot.com.ee/)

Shanti ja Gowri Grand Uustalu tütar Neytiri nägi ilmavalgust 31. detsembril, Tai aja järgi kell 13.59. Piiga kaalus sündides 3150 grammi ning oli 48 sentimeetrit pikk. “On imeline tunne näha oma poega värske isana,” kirjutab Gerli Grand.