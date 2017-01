Kui kõrvuni armumise periood läbi saab, tekivad esimesed tülid ja arusaamine, et su unelmate prints ei olegi ideaalmees. Millised on tõelised ohumärgid, et suhe pole tervislik ja tasub edasi liikuda?

1. Ta süüdistab kõiges sind. Paarisuhtes on alati kaks osapoolt. Konfliktide lahendamiseks peab koostööd tegema.

2. Asi tundub lootusetu. Pisiasjade üle tülitsevad kõik paarid. Kui nägelemine muutub nii tüütuks, et elu tundub mõttetu, kaalu suhte lõpetamist.

3. Sa ihaldad teisi inimesi. Kui sinu elukaaslane või abikaasa on sinu jaoks kõige olulisem inimene, ei armu sa esimesel kevadpäeval bussipeatuses nähtud kutti ega unista temast mitu ööd järjest.

4. Midagi on viltu. Sa ei saa aru, mis sind häirib, aga midagi on valesti. Mõnikord tasub lihtsalt oma kõhutunnet usaldada. Kui su kaaslane ei ole see, kellega tahaksid kogu oma elu koos veeta, lase tal parem minna.