Lapsena soovis Uus-Meremaal elav Hannah Simpson endale hobust, kuid ei saanud teda endale lubada. Tüdruk otsustas, et suksu puudumine ei saa olla takistuseks tema ratsutamissoovile.

Nii hakkaski ta teismelisena treenima oma lehma Lilaci turjal, vahendab CBC. "Ma lihtsalt hüppasin ta selga ja ratsutasin," rääkis praeguseks 18aastane Hannah telesaates "As It Happens". "Ta on hobusega sarnane, ma arvan. Välja arvatud see, et ta on aeglane ja veidi teistsuguse liikumisega," lisas ta.

"Ta võib olla kangekaelne ja ta võib olla laisk, kuid ta võib mõnikord olla ka suurepärane. Ja ma lihtsalt armastan teda," kiitis Hannah Lilacit.

Kui saatejuht neiult küsis, kas alguses kasutas ta ka sadulat, vastas Hannah eitavalt. "Ma lihtsalt hüppasin talle selga. Tal polnud päitseid ega midagi."