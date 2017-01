Helsingi iluduskuningannaks kuulutati tumedanahaline Sephora Ikalaba.

19aastane Sephora tegutseb Instagrami tutvustuse järgi treenerina. Pikkust on tõmmul iludusel 165 sentimeetrit. Esimeseks printsessiks sai eilsel missivalimisel Miska Nikander, teiseks Maria Mustonen. Pressi lemmikuks valitud Vivianna Eksymä jäi üllatuslikult alles kuuendale kohale.

Ilta-Sanomate teatel toimus enne finaali väikest viisi draama: õhtujuhid naasid pärast viie finalisti väljakuulutamist lavale ning andsid publikule teada, et häälte lugemisel on tehtud viga. Teine printsess Maria pääses finalistide sekka alles pärast häälte ülelugemist.

Soome ajaleht märgib, et Miss Helsingi valimisel on ilukirurgia lubatud. Mitu kandidaati tunnistas, et on eri kirurgilisi protseduure läbinud.