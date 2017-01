Paljude meelest oli ainuüksi üldkogu sedavõrd kiire korraldamine märk, et erakonna tagatuba püüab tulemust Kristen Michali kasuks kallutada. Kandidaatidele anti vaid kuu aega kampaaniat teha. Eriti kui arvestada, et selle kuu aja sisse jäid pikad pühad, jõulud ja aastavahetus, siis reaalsuses on Hanno Pevkuril aega olnud veelgi vähem. See ei jäta sisevalimistest ausat muljet.

Mis omakorda on märk sellest, et Reformierakonda seni kontrolli all hoidnud Michal ja tema kaaskond ei ole sel korral nii veendunud kui varem, et suudavad erakonnasiseseid protsesse juhtida. Kui erakonnakaaslaste toetus oleks tugev, poleks selline poliittehnoloogiline välksõda esimehe toolile vajalik. Järelikult on Reformierakonna liikmete seas rahulolematus suur ning kui Michal võidab, siis jääb sellele paratamatult ebaaus maitse, mis saadab uut esimeest täpselt samuti nagu tema varasemad rahastamisskandaalid.

Lihtne oleks öelda, et Reformierakonna sisevalimised on puhtalt selle erakonna siseasi. Kuid Reformierakond on üks Eesti suuremaid erakondi, millel on arvestatav kaal ka riigikogus. Seega mõjutab erakonna liidri valik paratamatult Eesti poliitikat laiemalt. Tugeva demokraatia jaoks on olulised nii tõhus riigijuhtimine kui ka tegus opositsioon.

Neli karuteenet

Ühiskonnas on selge ootus, et nüüd, mil valitsuse tasandil on muutused tehtud, jõuavad need ka Reformierakonnani. Väga paljude, ka konkurentide jaoks on oluline, et mindaks tagasi nende liberaalsete väärtuste juurde, millest Ansipi ajal selgelt kaugeneti.

Esmajärjekorras tähendab see lõplikult lahti ütlemist „meie oleme riik“ suhtumisest. Juhtivad reformierakondlased on aastaid olnud veendumusel, et vaid nende erakond oskab ja suudab riiki juhtida. Paraku viis selline ülemäärane enesekindlus selleni, et lõpuks jäädi oma ilmeksimatuses üksinda.

Teiseks on väga oluline selge hinnangu andmine korruptsioonile eeskätt Tallinna Sadamas ning selle hukka mõistmine.

Kaudselt on reformierakondliku juhtimise tulemusel ka siiani kestev segadus praamidega. Just Reformierakonna poolt soositud tegelaste juhtimisel seati omakasu esikohale ning saartel elavate inimeste huvid jäid kaitseta.

Avalikkusel on siiani raske uskuda, et kõik see, mis oli sadamas, sai toimuda ilma peaministripartei heakskiiduta. Sama raske on uskuda, et see heakskiit anti midagi vastu küsimata.

Tõsine väljakutse on ka lõhe ületamine erakonna sees. Olgem ausad, just Reformierakonna seesmine lagunemine andis tugeva tõuke ka muudatusteks valitsuskoalitsioonis. Kui ikka koalitsioonipartneriga sõlmitud kokkulepped enam ei pea, siis muutub koos riigi juhtimine keeruliseks.

Neljandaks on väga tähtis eelmise senise vastandamise ja välistamise lõpetamine. Reformierakonna üleeelmine esimees Andrus Ansip välistas koostöö Keskerakonnaga, kes esindas tol hetkel neljandikku eestimaalastest. Järgmise esimehe juhtimisel lisati samasse nimekirja ka EKRE, millega loeti nii-öelda parketikõlbmatuks juba kolmandik riigikogu koosseisust ning nende valijad.

Nii paraku ei saa. Läbi peab rääkima kõigiga ning populistlike poliitiliste jõudude välistamine ei ole kusagil mujal Euroopas viinud teisele tulemusele kui nende erakondade populaarsuse ja mõju kasv. Nii ka Eestis. Oravad on teinud liberaalsetele väärtustele tõsise karuteene. Seda tuleb tunnistada.

Opositsioon tugevamaks

Hetkel moodustavad Reformierakond, EKRE ja Vabaerakond opositsiooni ning Reformierakonna kui suurima vastutus on opositsioonisisese koostöö vedamine.

Veel vähem mõistlik on riigi kui terviku seisukohast olnud Eesti erakondade jagamine eestimeelseteks ja vähem eestimeelseteks. Kõik riigikogus esindatud erakonnad esindavad Eesti inimesi ja ajavad Eesti asja. Selle üle, kuidas keegi parasjagu Eesti huve näeb ning millised on erinevate ühiskonnagruppide ootused, võib ja peabki vaidlema, aga rahvalt mandaadi saanud erakonna nimetamist võõrriigi käsilaseks ei ole aus ega ka eetiline. Veel vähem kui seda tehakse ka rahvusvahelisel tasandil, kahjustades nii Eesti riigi mainet.