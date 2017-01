Ohtlik kurjategija Charles Manson (82), kes sel nädalal California vanglast haiglasse toimetati, on trellide taga toime pannud üle saja distsiplinaarrikkumise.

Näiteks on ta visanud vanglatöötajate suunas kuuma kohvi, sülitanud nende peale, lisaks meisterdanud voodoo-nukke, vahendab Daily Mail. Samuti on ta osalenud vanglasisestes kallaletungides, omanud relva ja telefoni, väidavad ametnikud. Tema kongist on leitud lisaks marihuaanale ja LSD-le ka saetera.

Mansonile, kes toimetati haiglasse seedetrakti verejooksu tõttu, on arvukate mõrvade eest mõistetud üheksa eluaegset vanglakaristust.

1969. aastal pani ta kahe päeva jooksul oma kaasosalistega toime seitse julma mõrva. Üks ohvritest oli Roman Polanski lapseootel abikaasa Sharon Tate.

Aprillis jõudis rahvusvahelistesse uudistesse mõrvamüsteerium, mille keskmes oli eestlanna Reet Jürvetson. 19aastaselt perekonna silmist kadunud Reet mõrvati elajalikult Los Angelese kuulsal Mulholland Drive’il. Tema isik selgus aga alles 46 aastat hiljem. Spekuleeritakse, et ka selle mõrva taga võis olla Charles Mansoni jõuk.