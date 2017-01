Laupäeva õhtul alustab ETV ekraanil ajalooline Briti draamasari "Tutanhamon", mis viib vaatajad kuulsa vaarao hauakambri otsingutele.



Neljaosaline Briti draamasari jälgib kuulsa arheoloogi Howard Carteri seiklusi Egiptuses Esimese maailmasõja ajal. Põikpäiselt ja kõigi ootuste kiuste otsib Carter Kuningate orus vaarao Tutanhamoni hauakambrit. Kui kõik teised arheoloogid naeravad ta teooriad välja, siis ühel mehel on temasse usku. Õnnekütt ja seikleja lord Carnarvon paneb mängu oma raha ja hea nime, et aidata Carteril oma unistus teoks viia.



Sarja avaosa viib vaatajad 1905. aasta Egiptusesse, kus arheoloogia on rikaste meeste hobi. Howard Carter on fanaatiline iseõppija, kes ei pea lugu seltskonnast, kuid keda kannustab huvi iidse tsivilisatsiooni vastu. Toeks oma sponsori tütar, asub Carter otsima kadunud hauakambrit, kuni Esimene maailmasõda tema plaanid teadmata ajaks edasi lükkab.



Draamasari "Tutanhamon" on ETV eetris alates 7. jaanuarist laupäeva õhtuti kell 21.35, kordust saab näha pühapäeva õhtupoolikul.